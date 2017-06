Britta und Timo haben begriffen, dass sie keine gemeinsame Zukunft mehr haben. Wenn es auch noch so schwer ist, die Trennung ist unausweichlich. Timo wird in die Staaten gehen, im Silicon Valley arbeiten und in der Nähe von Finn sein können, Britta bleibt am Krankenhaus. Um den Schmerz möglichst gering zu halten, verlässt Timo Lüneburg schon am nächsten Tag. Sigrid bekommt einen Hinweis, wonach sie glaubt, dass Peer einen bestimmten Motorradhelm sucht. Über Hannes besorgt Sigrid sich den Helm. Als sie ihn Peer schenken will, fragt dieser sie ahnungslos, ob er ihn ihr abkaufen kann - um ihn Ben zu schenken. Als Hannes sich über Sigrids wahre Absicht verplappert, macht Peer als Wiedergutmachung einen Schritt auf Sigrid zu und lädt sie zu einer Motorradtour ein. Sigrid definiert das für sich als Date. Sie wird Peer für sich gewinnen und mit ihm glücklich werden! Swantje dreht ihren ersten ViBlog-Beitrag - eine Warnung an die Community, vorsichtig mit Bildern im Netz umzugehen. Sie ist stolz auf ihr Werk - aber die Internetgemeinde reagiert mit einem Shitstorm auf Swantjes Beitrag.