Das Mädchen, das mein Leben rettete

Filmemacher Hogir Hirori reist ins türkisch-syrisch-kurdische Grenzgebiet, um die Flucht seines Volkes zu dokumentieren. Der Film zeigt die Nöte der Flüchtlinge in Kurdistan. In einem Flüchtlingscamp trifft Hirori auf die elfjährige Nour - von ihren Eltern keine Spur. Der Reporter will ihr helfen, doch plötzlich ist sie verschwunden. Hirori bricht den Dreh ab und macht sich auf die Suche. Original-Titel: The girl who saved my life Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dokumentation, S 2016