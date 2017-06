Christopher Clark blickt auf die grandiose Natur des fünften Kontinents. Seine Tour beginnt auf der Insel Tasmanien. Clark taucht an der wilden Küste, erforscht die Ökosysteme, die durch Klimaänderungen genauso in Gefahr sind wie das Great Barrier Reef. Clark widmet sich auch der Frage, was es mit dem "Tasmanischen Teufel" auf sich hat, den es nur auf dieser Insel gibt. - Unterwegs in der Weltgeschichte(6/6) - Kriege und Supermächte