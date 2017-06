Maxine sucht ihren Bruder Moritz und findet ihn und Elas Bruder Ebse auf dem Hausboot des etwas dubiosen Patrick. "Max" hält Patrick für einen schlechten Umgang für ihren kleinen Bruder, zumal er Mitglied einer Straßengang war. Auf der Suche nach einem neuen Tontechniker schlägt sie Moritz und Ebse vor. Die pfiffigen Jungs übernehmen die Aufgabe, denn sie wollten schon immer zur Band gehören. Was keiner weiß: Moritz hat überhaupt keine Ahnung davon. Beim Auftritt hält der Verstärker nicht durch. Moritz und Ebse müssen zugeben, dass nur Patrick sich mit der Technik auskennt. Der bringt den Verstärker auch schnell wieder zum Laufen. Vinnie will ihn sofort als Techniker engagieren. Maxine ist dagegen, weil sie Patrick misstraut. Doch Vinnie setzt sich für Patrick ein, und die Band gibt ihm eine Chance. Für "Max" ist das ein Dämpfer in der Beziehung zu Vinnie, zumal sich auch Philippa auffallend freundlich um den Bandmanager mit dem Gipsbein bemüht.