Lateinlehrerin Petra Winter (Thekla Carola Wied) ist wegen ihrer rigiden Art berüchtigt. Humor und Lockerheit zählen nicht zu ihren Stärken. Nun muss die Paukerin in Folge eines Komplotts des Kollegiums die Vertretung des erkrankten Sportlehrers übernehmen und die erfolglose Fußballmannschaft der Schule für ein prestigeträchtiges Match trainieren. Alle hoffen, dass sie sich dabei bis auf die Knochen blamiert. Niemand ahnt, dass Fußball Petras heimliche Leidenschaft ist. Unterstützt von Hausmeister Brenner, stürzt sie sich ins Training. Doch auf dem Weg zur akzeptierten Teamchefin muss die spröde Lehrerin erst einmal über ihren eigenen Schatten springen. In der von Walter Bannert inszenierten Fußball-Komödie spielen sich Thekla Carola Wied und Peter Sattmann augenzwinkernd die Bälle zu. Auch die weiteren Rollen sind bestens besetzt mit Eva Pflug ("Raumpatrouille Orion"), Steffen Schroeder ("Der Untergang der Pamir"), Maria Sebaldt ("Mein Traum von Venedig") und Bruno F. Apitz ("Die Frau des Heimkehrers"). Gedreht wurde in Berlin.