made in Südwest - Im Gehirn von Bosch - Ein Hauch von Silicon Valley Heute | SWR BW | 18:15 - 18:45 Uhr | Unternehmerporträt

Robotik, Sensorik, Data Mining und autonomes Fahren: Das neue Forschungszentrum von Bosch in Renningen ist die Zukunftswerkstatt des Weltkonzerns. Das Vorzeigeunternehmen hat dort wichtige Forschungskapazitäten zusammengezogen. "Wir sind mit unseren Ingenieuren bestens für die Zukunft gerüstet und weltweit vernetzt", so Forschungs-Chef Michael Bolle. Derzeit tüfteln rund 1.400 Forscher vor Ort. Original-Titel: made in Südwest Laufzeit: 30 Minuten Genre: Unternehmerporträt, D 2017