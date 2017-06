Fast jeder dritte Apfel den wir essen, stammt aus dem Alten Land. In dieser Region an der Elbe hat der Obstanbau eine lange Tradition. Schon vor 900 Jahren bauten holländische Siedler die erste Deiche und Entwässerungskanäle und machten so das Land urbar. Heute müssen sich die Obstbauern der weltweiten Konkurrenz stellen. Drei Apfelbauern stellen ihre unterschiedlichen Zukunftsvisionen vor. - Apfelmacher auf neuen Wegen