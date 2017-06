Frank Drannemann kocht wahrhaft göttlich, trotzdem steht sein Feinschmeckerlokal "La Vie" vor dem Ruin, denn seit dem Unfalltod seiner Frau vergräbt sich Frank in seinem Kummer und vernachlässigt seine Gäste. In der Not schließt sein Schwiegervater und Geschäftspartner Georg einen Vertrag mit Marlene Renners Reisegesellschaft "Gourmet-Tours" ab. Frank will aber keine Gäste am Fließband abfertigen.