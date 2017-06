Britta und Timo sind völlig verzweifelt: Nach dem Jobangebot in den USA zieht nun auch Timos Sohn dorthin. Die beiden müssen sich doch am Ende fragen: Hat ihre Liebe eine Zukunft? Helen und Arne sind traurig, dass mit Swantje nun auch Kind Nummer 2 das Zuhause verlässt. Sie stellen sich ihrem Wunsch auszuziehen nicht in dem Weg - aber muss es diese Kiffer-WG sein, die Swantje ihnen präsentiert?