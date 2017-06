Daniel Wirtz wird in der heutigen Folge der Musik-Doku "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" von Max Mutzke überrascht. In nur einer Nacht will der Alternative-Rocker mit seinem Blind-Date einen Hit gemeinsam vollkommen neu interpretieren. Dafür hat Max Mutzke drei seiner Lieblingssongs im Gepäck, die zur Auswahl stehen. The Dobbie Brothers 'What a Fool Believes', Clueso "Gewinner" und R.E.M. "Everybody Hurts" sind Hits, die den einstigen Raab-Castingshow-Gewinner musikalisch geprägt haben. Mit welchem der drei Songs kann sich auch Alternative-Rocker Daniel Wirtz anfreunden? Denn die beiden Musiker werden in einer musikalischen Nacht einen der drei Songs neu und gemeinsam erarbeiten und interpretieren. Am nächsten Tag wird der fertige One Night Song vor Publikum präsentiert und dann hoffentlich alle begeistern.