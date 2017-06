Peter Giesel besucht zwei Top Reiseziele in Europa: Paris und London. Bereits bei der Ankunft in Paris gerät er an Betrüger, die ihn beim Fahrkartenkauf prellen wollen. Unterm Eiffelturm bekommt es sein Team mit weiblichen Trickbetrügern zu tun. In London entdeckt Peter Giesel einen in Vergessenheit geratenen Klassiker der Straßenkriminalität wieder: das Hütchenspiel. Es gelingt ihm in aller Öffentlichkeit, den Trick der Hütchenspieler zu entzaubern.