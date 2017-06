In einem Abwasserloch hinter einem Einkaufszentrum wird die völlig verweste Leiche eines älteren Mannes gefunden. Kleidung, Haare und Bart deuten darauf hin, dass es sich bei dem Toten um den Weihnachtsmann handelt. Die Ermittlungen erweisen sich als schwierig, da das Phantombild genau dem Weihnachtsmannbild entspricht, das sich jeder Mensch vorstellt. Dennoch gelingt es dem Team von Brennan, den Toten als Kris Kringel zu identifizieren - einen älteren Mann, der das Leben als Weihnachtsmann verinnerlicht hat. In seiner Wohnung, die sich direkt über einem Spielwarenladen befindet, wurde Weihnachtsdekoration nicht sparsam verwendet. In einer Schublade kann Booth ein geheimes Fach finden, in dem sich mehrere tausend Dollar Bargeld befinden. Durch den Vermieter erfährt Booth, dass das Opfer als Weihnachtsmann bei einer Zeitarbeitsagentur gearbeitet hat. Dort sind alle Zeitweihnachtsmänner bestürzt vom Tod ihres Kollegen. Er galt als liebevoller Mitmensch und aufopferungsvoller Weihnachtsmann. Doch es stellt sich heraus, dass der liebe Weihnachtsmann wohl auch ein paar Schattenseiten hatte. Vermutlich hat er seinen Job als Weihnachtsmann dazu benutzt, um anderen Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Dr. Addy kann wenig später auch die Mordwaffe identifizieren. Es handelt sich um eine Messingglocke. Der Täter ist also in den Reihen der Weihnachtsmänner zu suchen.