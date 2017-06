Ausgerechnet in einem Spielzeugladen erschießt Detective Mike Norris (Chris Sarandon) einen geisteskranken Massenmörder. Dessen Seele schlüpft in das nächstgelegene Spielzeug - die Kinderpuppe Chucky. Als Karen Barclay (Catherine Hicks) diese Puppe für ihren Sohn Andy (Alex Vincent) kauft, ahnt sie nicht, dass sie sich damit brutale Gewalt und Terror in ihr Heim holt.