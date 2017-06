"Endlich Samstag" will ein Video drehen. Doch es geht wieder mal vieles schief. Die Nebelmaschine gibt ihren Geist auf. Vinnies vertraut auf Felix, der immer gut für schnelle Geschäfte ist. Vinnie trifft ihn an einem Kletterfelsen. Im Übermut will sich Vinnie mit Felix messen und klettert ungesichert den Felsen hinauf. Dabei rutscht er ab, stürzt und bricht sich das Bein. Philippa ist zur Stelle, kümmert sich liebevoll um ihn und begleitet ihn ins Krankenhaus.