Als Ritter Rost seine kaputte Toilette, statt sie zu reparieren, aus Versehen zum Leben erweckt, spricht sich das auch am Hofe schnell herum. Was für Magnesia ein Monster ist, das sofort verschrottet werden muss, ist für König Bleifuß eine wunderbare Erfindung: er will unbedingt auch so ein Klo haben! Doch Rösti und seinen Freunden fällt es schwer, sich von ihrem neuen Familienmitglied zu trennen.