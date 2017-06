Der Zufall spielt Jim Hawkins eine Karte zu, auf der das Versteck eines kostbaren Schatzes eingezeichnet ist. Er verlässt seinen Pub in England, im einen Weg in die Karibik zu finden. Da er kein Geld hat, bietet er seinen Mitstreitern Anteile am Schatz an. Mit der "Hispaniola" stechen sie in See, doch unterwegs kommen ihnen Piraten in die Quere, die ebenfalls vom legendären Goldschatz des Captain Flint gehört haben. Wer findet ihn zuerst?