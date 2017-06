Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Schul-Bigband gibt an Ostern ein Konzert. Als die Schüler loslegen, schießen plötzlich rohe Eier aus den Blasinstrumenten und verwandeln die Bühne in ein ungeheuerliches Schlachtfeld. Bart gilt sofort als der Täter. Lisa hat alle Mühe, ein faires Gerichtsverfahren für ihren unschuldigen Bruder herauszuschinden. Glücklicherweise findet sich nach einiger Zeit der wahre Täter. Aufgespürt von Mr. Burns im Batman-Kostüm... Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Burns Begins Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2013 Regie: Mark Kirkland Folge: 16 FSK: 12 Schauspieler: Dan Castellaneta Julie Kavner Nancy Cartwright Yeardley Smith Harry Shearer Hank Azaria Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets