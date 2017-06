Es ist Heidis erster Tag auf der Alm. Die Ziegen haben ihr Interesse geweckt und so erlaubt es der Großvater, dass sie Peter auf die Weide begleitet. Doch der wortkarge Hirtenjunge ist gar nicht begeistert von der Idee, nun auch noch ein kleines Mädchen aus der Stadt hüten zu müssen und sträubt sich zunächst gegen die ungewohnte Gesellschaft; zumal Heidi seine Autorität" nicht so ohne weiteres anerkennt. Von ihrer Neugier getrieben, gerät sie in lebensbedrohliche Gefahr, die Peter zwar im letzten Moment abwenden kann, darüber jedoch seine Herde aus den Augen verliert.