Kopfstand, Kobra, Sonnengruß: Immer mehr Menschen machen Yoga. Die jahrtausendealte Philosophie aus Indien ist heute Trendsportart. Allein in Deutschland versuchen rund drei Millionen Menschen, mit Yoga gelassener, entspannter und fitter zu werden. Ob Hot Yoga, Flying Yoga oder spezielles Männer-Yoga: für jeden Geschmack ist etwas dabei. "plietsch."-Reporter Tim Berendonk ist Yoga-Neuling. Auf der Nordseeinsel Sylt wagt er den Selbstversuch und spricht mit Experten darüber, wie und warum Yoga wirkt. Die weiteren Beiträge zum Thema Yoga in der Sendung: Was ist Yoga eigentlich? In allen unterschiedlichen Yoga-Stilen finden sich drei wichtige Grundelemente wieder: Körperübungen, Atemtechnik und Meditation. "plietsch." erklärt, wie Yoga wirkt und warum eine jahrtausendealte indische Lehre so gut den Zeitgeist trifft. Was bringt Yoga für die Gesundheit? Ob Bluthochdruck oder eine schmerzende Nackenmuskulatur, Yoga hilft bei einer Vielzahl medizinischer Probleme. "plietsch." informiert über den aktuellen Forschungsstand und zeigt, wann Yoga sinnvoll ist und für wen Yoga eher nicht geeignet ist. Welche Risiken gibt es und wie vermeidet man Verletzungen? Yoga ist nicht nur Meditation und Entspannung, sondern auch anspruchsvoller Sport mit entsprechendem Verletzungsrisiko. Falsch ausgeführt, können manche Übungen fatale Folgen haben. Was man vor allem als Anfänger beachten muss und woran man einen guten Yoga-Lehrer erkennt, "plietsch." erklärt es. - Yoga hip oder heilsam?