Mittsommernachtstango Heute | 3sat | 20:15 - 21:35 Uhr | Auslandsdoku Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Drei argentinische Tango-Musiker reisen nach Finnland auf der Suche nach den wahren Ursprüngen des Tangos. Dort stoßen sie auf eine völlig neue Welt, die gegensätzlicher nicht sein könnte. Leidenschaft, Gefühl und Sehnsucht der Tango verbindet Generationen von Tänzern und Musikern. Nicht nur in Argentinien, auch in Finnland, dem Land der Seen, der endlosen Wälder und, laut Regisseur Aki Kaurismäki, der Heimat des Tangos. Sänger Chino Laborde, Gitarrist Diego "DIPI" Kvitko und Bandoneonist Pablo Greco sind Argentinier, wie sie im Buche stehen: Sie sind temperamentvoll, laut und haben den Tango im Blut den argentinischen, versteht sich. Mit ein wenig Hochmut machen sich die drei Musiker auf die Reise. In lauen Mittsommernächten treffen sie auf eine fahrbare Ein-Mann-Sauna, volle Tanzböden und entdecken den Charme der finnischen Tango-Interpretation. Die Begegnungen mit den finnischen Tangogrößen Reijo Taipale, Sanna Pietiäinen und M. A. Numminen und das gemeinsame Musikmachen lassen ihre Skepsis mehr und mehr verfliegen. "Mittsommernachtstango" ist eine humorvolle Hommage an den Tango und ein liebevoller Blick auf die verbindende Kraft der Musik. Laufzeit: 80 Minuten Genre: Auslandsdoku, D, FIN 2013 Regie: Aki Kaurismäki Schauspieler: Himself (as Walter 'Chino' Laborde) Chino Laborde Himself (as Diego 'Dipi' Dvitko) Diego Kvitko Himself Pablo Greco Himself Aki Kaurismäki Himself M.A. Numminen Himself Kari Antero Lindqvist Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets