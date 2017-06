"Siebenschön" ist eine junge, wunderschöne Frau, die sich nicht auf ihre Anmut verlässt, sondern auf ihre innere Stärke, ihre Bildung und auf die wahre Liebe. Die arme Bauerstochter verschleiert deshalb ihr Antlitz, was Prinz Arthur (Franz Dinda) nicht davon abhält, die wahre, innere Schönheit in ihr zu entdecken und sich unsterblich in sie zu verlieben. Nur sie will er fortan zur Frau, doch das gefällt seinem Vater König Richard (Michael Kind) und dem intriganten Baron von und zu Wildungen (Florian Panzner) ganz und gar nicht, denn sie wollen ihn standesgemäß mit der exaltierten Prinzessin Zilly (Teresa Weißbach), der Tochter von König Johann (Gustav Peter Wöhler), vermählen. Um Siebenschön unter Druck zu setzen, von Prinz Arthur abzulassen, setzen der Baron und sein Adlat Rutger (Rainer Ewerrien) den elterlichen Hof in Brand. Die Eltern bleiben verschwunden. Siebenschön fühlt sich schuldig, schneidet sich die Haare ab, verkleidet sich als Mann und will fortan nur noch "Unglück" beim Namen gerufen werden. Doch ihre engste Vertraute, die Nonne Genoveva (Esther Schweins), macht ihr Mut, die Hoffnung nicht aufzugeben. So geht Siebenschön verkleidet als "Unglück" an den Hof des Königs und bekommt dort eine Stelle als Diener an der Seite von Willi (Carsten Strauch). Ganz nahe kann sie damit ihrem geliebten Prinzen sein.