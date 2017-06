Freizeitabenteurer können in Deutschland viel unternehmen. Zunehmend beliebt sind Höhlenwanderungen. Was dabei wichtig ist, zeigt "Terra Xpress". Um den Weg zu einem Picknickplatz am gegenüberliegenden Ufer eines harmlos aussehenden Flüsschens abzukürzen, versuchen zwei Jugendliche, an einem Wehr durch den Fluss zu waten. Plötzlich geraten sie in eine tückische Strömung. Nur durch Zufall werden sie gerettet. "Terra Xpress" zeigt, wie man sich verhalten muss, wenn man in eine solche Lage gerät. Wenn die Temperaturen steigen, setzt ein wahrer Sturm auf die Freibäder ein. Aus Gründen der Hygiene wird dort das Wasser permanent desinfiziert, zumeist mit Chlorgas. Dabei gibt es immer wieder Zwischenfälle. Was man unbedingt wissen sollte, wenn so etwas passiert, ist in "Terra Xpress" zu sehen.