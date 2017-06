Eine zündende Idee und mehr als 200 leidenschaftliche Anhänger: Mitten im Hamburger Stadtteil Altona entwickelt eine Gruppe überwiegend jüngerer Hamburger einen gemeinschaftlich betriebenen Ort für Kunst, Handwerk und Bildung. Das tut sie nicht als Unternehmen mit Unterstützung städtischer Subventionen, sondern als Eigentümerin eines historischen Gebäudekomplexes. Dabei handelt es sich um die ehemalige Viktoria-Kaserne. In das denkmalgeschützte Backsteinensemble aus dem späten 19. Jahrhundert zieht neues Leben ein. Dafür wurde 2013 die Genossenschaft fux gegründet, die der Stadt Hamburg die frühere Kaserne abgekauft hat. Seitdem entstehen hier mit viel Eigeninitiative und nach miteinander abgestimmten Vorstellungen bezahlbare Ateliers, Produktionsstätten für kleine Betriebe und eine Stadtteil-Cantina. Der Ort zum Arbeiten, Ausstellen und Lernen soll ein Leuchtturmprojekt alternativer Stadtteilkultur werden, nichts, was sich hinter den dicken historischen Mauern abspielt, sondern ein Zentrum der Begegnung und des Austausches. Viele Kreative, die anderswo durch Gentrifizierung ihre Räume am Altonaer Bahnhof oder im ehemaligen Frappant-Gebäude verloren haben, haben hier bereits eine neue Heimat gefunden. Die Reportage begleitet ausgewählte Bewohner des Genossenschaftsprojektes: Dodo ist Gründungsmitglied der Genossenschaft und von Projektbeginn an dabei. Er ist ein wahres Mulitalent. Wenn er nicht in seinem Atelier an einem neuen Kunstwerk arbeitet, für das er Baustellenschmutz mitverarbeitet, oder Kulturprojekte betreut, dann packt er bei den Sanierungs- und Umbauarbeiten mit an. Mit seiner Atemschutzmaske kaum zu erkennen, steht Dodo oft auf einer Leiter und zieht mit einer Spezialmaschine tiefe Furchen ins uralte Mauerwerk, damit die neuen Stromkabel unter Putz verlegt werden können. Er unterstützt auch den Lichtkünstler Boris bei dessen neuer Idee. Boris war früher Meeresbiologe. Jetzt betreibt er in der früheren Kaserne eine Lichtwerkstatt. Hier stellt er Leuchtkörper her, jede Arbeit ein Zusammenspiel von Lichteffekten, Design und Farben. Zu seinen Kunden gehören Ärzte und Rechtsanwälte, die das Besondere lieben und dafür viel Geld ausgeben. Für die Eröffnung der Stadtteil-Cantina hat Boris in der Vollversammlung vorgeschlagen, das Eingangsportal der ehemaligen Kaserne zu beleuchten. Das kam bei den Genossschaftsmitgliedern sehr gut an. Durch ein schönes Licht soll möglichst die Aufmerksamkeit des ganzen Stadtteils Altona auf das historische Backsteingebäude gelenkt werden, in das jetzt neues Leben einzieht. Katrin ist Modedesignerin mit eigenem Label. In ihrem Atelier hat sie endlich viel Platz. Davon hat sie immer geträumt. Edle Stoffe zuschneiden, Kostüme, Jacken, Hüte nähen und auch ausstellen oder eine kleine Modenschau veranstalten. Das ist alles kein Problem mehr. Ihr Kundenkreis wächst, das Auftragsbuch ist voll. Hin und wieder muss ihr eine zweite Kraft zur Seite stehen. Dadurch kann Katrin auch parallel an Kostümen für Theaterstücke arbeiten. Wird Dodo ihr neuer Kunde? Er hat sich in eine ihrer schicken Herrenjacken verguckt. - Neues Leben in einer alten Kaserne