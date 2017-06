"Im Schatten des Todes": Störtebeker Festspiele in Ralswiek Wieder einmal erobern Piraten die Freilichtbühne von Ralswiek auf Rügen: Die Likedeeler haben in Marienhafe Winterquartier bezogen. Ihre Plünderungen bringen die Hamburger Pfeffersäcke so sehr in Rage, dass sie sich im Kampf gegen die Piraten Unterstützung holen. Zwischen Allianzen und Intrigen kommt auch diesmal die Liebe nicht zu kurz. Und nach spannenden Abenteuern mit Stunts und Pyrotechnik kommt es, wie es kommen muss: Der unerschrockene Klaus Störtebeker landet "Im Schatten des Todes" auf dem Hamburger Grasbrook. Geheimtipp: mit dem Tretboot über den Inselsee Güstrow Der Inselsee Güstrow lässt sich geräuschlos mit dem Segelboot, dem Elektrokutter oder eben mit dem Tretboot erkunden. Schöne Ziele sind einmal um die Schöninsel herum durch den Schwanenhals oder nach Mühl Rosin zum Steinofenpizzabäcker Francesco. Duftende Schönheiten: Rosenblüte in Gottin Rund um das Gutshaus Gottin inmitten der Mecklenburger Parklandschaft blühen 200 verschiedene Sorten Rosen. Darunter sind so seltene wie der Raubritter, die allerdings stinkt wie Pferdeschweiß. Daniel und Hendrikje Pietsch pflegen die Raritäten. Aus den duftenden Rosenarten kochen sie aromatische Gelees oder servieren sonntags Rosentorte im Café. Urlaub und Freizeit: Heide Park Resort Soltau und Serengeti-Park Hodenhagen In der Lüneburger Heide gibt es mehr Freizeitparks als anderswo in Deutschland. Im Serengeti-Park etwa kann man 1.500 Wildtiere wie Nashörner, Giraffen oder Raubkatzen aus dem eigenen Auto heraus hautnah erleben. Und bei der Vielzahl der Fahrgeschäfte im Heide Park Resort ist für jeden etwas dabei. Sammelleidenschaft: die Geschichte alter Schifffahrtsflaggen Nach einem lebensbedrohlichen Bordunfall auf dem Wasser ist Wilhelm Conrads der Schifffahrt trotzdem treu geblieben. Er arbeitet nun als Schiffsmechaniker für das Wasser- und Schifffahrtsamt auf dem Tonnenhof in Emden. In seiner Freizeit sammelt er alte Reedereiflaggen. Rund 50 davon wehen jetzt täglich in seinem Vorgarten an einem 13 Meter hohen Schiffsmast. Ein Team der "Nordtour" stellt diesen besonderen Ostfriesen und seine Sammelleidenschaft vor. Frauen in der Schifffahrt: spannende Erzählungen aus der Vergangenheit Eine Frau an Bord eines Frachtseglers, das war in den vergangenen Jahrhunderten undenkbar. Aber war das wirklich so? Ursula Feldkamp vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven hat etwas anderes herausgefunden. Schmökern, schlummern und spazieren: Alster literarisch An der Hamburger Alster liegt das traditionsreiche Literaturhaus samt Café und Buchhandlung. Für Leseratten bietet sich auch eine Übernachtung im Literaturhotel Wedina an. Außerdem trifft sich ein "Nordtour"-Team mit Wiebke Johannsen auf einen Literaturspaziergang und erfährt, wie Hamburgs "See" schon seit Jahrhunderten Schriftsteller inspirierte. Fischerei durch die Jahrtausende: erklärt vom Schleifischer Jörg Nadler Jörg Nadler ist zwar nicht an der Schlei aufgewachsen, sondern in Wuppertal, aber die Fischerei ist seine große Leidenschaft. Er gehört zu den letzten Schleifischern am historischen Holm in Schleswig. Fast täglich ist er auf dem fjordartigen Meeresarm unterwegs, um Aale, Flundern, Brassen, Plötze oder Barsche aus dem nährstoffreichen Brackwasser zu holen. Ein Job mit vielen Unwägbarkeiten, denn die Natur gibt hier den Rhythmus vor. Nebenbei beschäftigt er sich intensiv mit den Techniken der Fischerei von der Steinzeit bis heute. Er besitzt und pflegt die größte Sammlung von Repliken verschiedener historischer Fischereigeräte, die er selbst anhand archäologischer Veröffentlichungen anfertigt. Als Reenactment-Darsteller ist er in den Sommermonaten fast jedes Wochenende auf Märkten und Museumsveranstaltungen unterwegs, um den Menschen die Geschichte der Fischerei durch die Jahrtausende nahezubringen. Die Lotseninsel Schleimünde und die Giftbude Die Lotseninsel in Schleimünde ist ein Hektar Land zwischen Ostsee und Schlei. - Urlaub und Freizeit: Heide