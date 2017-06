New in Town - Eiskalt erwischt Heute | 3sat | 16:25 - 18:00 Uhr | Romantikkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Karrierefrau Lucy (Renée Zellweger) wird ins verschneite New Ulm, Minnesota, beordert. Sie soll eine Joghurtfabrik flott machen, die Hälfte der Belegschaft feuern. Ein Auftrag mit Tücken. Nicht zuletzt wegen Gewerkschafter Ted. Original-Titel: New in Town Laufzeit: 95 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA, CDN 2009 Regie: Jonas Elmer Schauspieler: Lucy Hill Renée Zellweger Ted Mitchell Harry Connick Jr. Blanche Gunderson Siobhan Fallon Stu Kopenhafer Jonathan Kimble Simmons Lars Ulstead Mike O'Brien Trudy Van Uuden Frances Conroy