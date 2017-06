Sommer ist Ferien- und Lesezeit. Ob es um die passende Lektüre für die Reise geht oder das Buch, das einen mitnimmt auf eine Reise im Kopf: "3satbuchzeit" präsentiert Buchtipps für den Sommer. Im Frankfurter Osthafen, zwischen Europäischer Zentralbank und Mainufer, diskutiert Gert Scobel mit Barbara Vinken (Universität München), Katrin Schumacher (MDR) und Sandra Kegel (FAZ) über Bücher und so manche existenzielle Frage des Lebens. Ein Badeort in der Nähe von Nizza außerhalb der Saison. Ein Sturm wirbelt über den Ort hinweg und auch sonst gerät so manches außer Kontrolle: Menschen verschwinden, andere tauchen aus dem Nichts auf, ein Fußballer wird halbtot geschlagen. Menschen vom Rande der Gesellschaft erzählen ihre Geschichten, die am Ende alle irgendwie miteinander zu tun haben. "Die Summe aller Möglichkeiten" heißt der jüngste Roman des französischen Erfolgsautoren Olivier Adam. Ein Schriftsteller wird zu einer Kreuzfahrt eingeladen: üppige Gage, Essen und Getränke frei, das alles für zwei Personen. Hin und wieder soll er dafür abends aus seinen Werken lesen, vom Schreiben berichten. Bodo Kirchhoff antwortet der Reederei höflich, macht es sich dabei nicht leicht, argumentiert gründlich. Bodo Kirchhoff: "Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt". Am 18. Juli vor genau 200 Jahren starb Jane Austen. Noch immer haben ihre Romane bei den Lesern Hochkonjunktur. Warum veralten diese Geschichten um den englischen Landadel, seine Wertvorstellungen und vor allem seine Heiratspolitik nicht? Und warum schlägt Fanny aus armem Elternhause die gesellschaftlich so lukrative Ehe mit William Crawford aus? Jane Austens Roman "Mansfield Park" erscheint in neuer, zeitgemäßer Übersetzung. Der Pulitzer-Preisträger Richard Russo gehört zu den großen amerikanischen Autoren, die erzählerisch aus dem Vollen schöpfen können. Schauplatz seines jüngsten Romans: das kleine Provinzstädtchen North Bath. Es ist Memorial Day-Wochenende. Alle sind auf's Feiern eingestellt, doch da gerät das Leben einiger Bewohner plötzlich komplett aus den Fugen. "Ein Mann der Tat" ist Chief Raymer, der versucht, Ordnung in das Chaos zu bringen.