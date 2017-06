Vom 17. bis zum 25. Juni 2017 findet in Kiel wieder die größte Segel-Veranstaltung der Welt statt. Vor dem Olympiahafen von Kiel-Schilksee messen sich die besten Segler auf der Ostsee. Die Kieler Woche ist an Land das größte Volksfest Nordeuropas mit rund drei Millionen Besuchern. Es gibt spannende Regatten, Spiel-Aktionen an der Krusenkoppel und zum Abschluss die große Windjammerparade.