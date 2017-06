Risiko Trinken: verseuchtes Wasser im Unterallgäu: Einfach einen Schluck aus dem Wasserhahn trinken oder mit Leitungswasser den Salat waschen - im schwäbischen Markt Türkheim ist das derzeit nicht möglich. Vor knapp vier Monaten wurden im Leitungsnetz coliforme Bakterien gefunden. Seither heißt es alle vier bis sechs Wochen: Abkochen und warten, bis das Wasser gechlort und damit wieder sicher ist. Landratsamt, Gesundheitsbehörde und Gemeinde stehen vor einem Rätsel. Woher kommt die Verunreinigung? "quer" fragt sich, wie diese Zustände im reichen Bayern sein können. // Mietwucher und Kündigungen: der Freistaat als Immobilienhai: München ist eine teure Stadt. Der Durchschnittsmiete beträgt, je nach Lage, bis zu 17 Euro pro Quadratmeter. Doch Flüchtlinge, die inzwischen arbeiten, sollen nun sogar bis zu 40 Euro pro Quadratmeter zahlen. Rückwirkend sollen sie nämlich der Bayerischen Landesregierung die Mietkosten erstatten, die der Staat für sie übernommen hat. Muss es dem Freistaat nicht um mehr gehen als um Gewinne? Scheinbar nicht. So auch im Fall des Theatinerhofs. Der Vermieter, das Kultusministerium, will den Gebäudekomplex sanieren und hat kurzerhand alteingesessenen Traditionsgeschäften gekündigt. // Hautkrebsgefahr: riskanter Sommer in der Stadt: Der Klimawandel stellt neue Anforderungen an Städte- und Hausbau. Experten rechnen in den kommenden Jahren mit einem steigenden Hautkrebsrisiko. Auf dem Schulhof, dem Kita-Außengelände, im Park oder auf dem Fußballplatz - im Sommer muss man sich den gefährlichen UV-Strahlungen aussetzen. In modernen Stadtentwicklungskonzepten spielt die Belastung mit den krebserregenden Strahlen bisher jedoch keine Rolle. Und darum sieht die Realität manchmal so aus, dass Kindergartenkinder im Sommer drinnen bleiben müssen. // Schluss mit Ladenschluss: die Rebellen vom Königssee: Am Königssee planen Geschäftsleute den Aufstand gegen den Ladenschluss. Sie stören sich an den vielen Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen. So dürfen Sonnenhüte sonntags verkauft werden, aber Regenschirme nicht. Außerdem wird das Gesetz überall in Bayern unterschiedlich ausgelegt. Dabei war die Vorstellung eines gemeinsamen freien Tages doch eigentlich einmal eine sinnvolle Idee. Und Kirchen und Gewerkschaften halten daran fest. Erreichen die Rebellen vom Königssee eine Neuregelung? // Streich oder Anschlag? der Schlitzer vom Tegernsee: Um Gras haltbar zu machen, packen es viele Landwirte luftdicht in Folie und lagern es auf den Wiesen. So kann es vor sich hin gären und auch im nächsten Winter noch verfüttert werden. Doch am Tegernsee nimmt ein Unbekannter offenbar Anstoß an den riesigen Ballen: Seit Jahren treibt er sein Unwesen und schlitzt sie auf - in immer größerem Stil. Was wie ein harmloser Jungenstreich aussieht, kann für die Kühe lebensgefährlich werden und für die Bauern existenzbedrohend. Eine ganze Gemeinde rätselt: Wer ist der Schlitzer?