Momo unter Verdacht: Nach wie vor behauptet Iffis Kollegin Swetlana, Momo habe ihr K.O.-Tropfen verabreicht und sie vergewaltigt. Um seine Unschuld zu beweisen, stellt Momo eigene Nachforschungen an. Geldsorgen: Murat hat mit glücklosen Wetten einen Schuldenberg angehäuft. Lisa will unbedingt verhindern, dass die Nachbarn von ihrer Notlage erfahren. Sie hat auch schon einen hinterlistigen Plan, wie wieder Geld in die Familienkasse kommt. Neyla möchte nicht mehr als Putzhilfe für Klaus arbeiten. Klaus hatte ihr vorgeschlagen, zum Schein einen Deutschen zu heiraten, um der sicheren Abschiebung zu entgehen. Neyla glaubt jetzt, dass Klaus ihr einen Antrag macht und fühlt sich bedrängt.