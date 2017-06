Dahoam is Dahoam Heute | Bayern | 06:30 - 07:00 Uhr | Heimatserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Trotz Fieber möchte sich Trixi das Konzert ihrer Lieblingsband nicht entgehen lassen. Vielleicht ist es ja das letzte Mal, dass sie zusammen mit ihrem Mann so glücklich sein kann. Untertitel: Noch einmal wie am Anfang Laufzeit: 30 Minuten Genre: Heimatserie, D 2017 Regie: Gerald Grabowski Folge: 1928 Schauspieler: Annalena Brunner Heidrun Gärtner Rosi Brunner Brigitte Walbrun Theresa Brunner Ursula Erber Gregor Brunner Holger Matthias Wilhelm Florian Brunner Tommy Schwimmer Veronika Brunner Senta Auth Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets