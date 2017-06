Stellen sie sich vor: eine Waldblumenwiese, Nektarduft, Vogelgezwitscher, Tautropfen, die das Licht brechen wie kleine Diamanten und dann mit den Füßen eintauchen in das Wiesennass.... "Kitsch in Tüten"? - Wenn das Wetter mitspielt könnte die Radtour an der Ilm genauso beginnen. Die Wiese bei Stützerbach gibt es, die Vögel spielen garantiert auch mit und Unterwegs-Reporterin Steffi Peltzer-Büssow ist fest entschlossen, ihre Tour auf dem Ilmtal-Radweg mit Kneipp'schem Tautreten zu beginnen. Schließlich hat Stützerbach eine lange Kneipp-Tradition. Auf die Idee gebracht hat sie Jens Löser, der Wirt vom Gasthof am Reifberg in Stützerbach. Der hat auch die Kloßpommes erfunden, die Steffi Peltzer-Büssow natürlich kostet - quasi als Frühstück. Dann geht's aber los - mit der ersten Tour durchs Ilmtal - rund 60km von Stützerbach bis Bad Berka. Dabei reist sie auch durch die Zeit - in der Eisdiele von Manebach z.B. in ihre Kindheit (in den 1970ern) und an den Hängen des Ortes in die "Kindheitsjahre" der Erde vor rund 300 Millionen Jahren. In Langewiesen erfährt sie wer Wilhelm Höpflinger war und was er mit dem Fahrrad zu tun hat und in Kleinhettstedt was ein Strauß alles so anstellen muss um Frau Strauß zu beeindrucken. Ein paar Kilometer weiter, in Dienstedt, entdeckt sie, welche Wege die Ilm im Laufe der Zeit schon geflossen ist, kostet in Stedten frisch geräucherten Fisch, steigt in Kranichfeld auf die Oberburg um sich den legendären "Leckarsch" mal von Nahem zu begucken, schaut im Korbmachermuseum in Tannroda beim Körbeflechten zu und lässt nach einem kurzen Stadtbummel durch Bad Berka die Tour beim "Parkgeflüster" im Kurpark ausklingen.