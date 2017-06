Die ersten vier Lebensjahre sind eine Zeit ständiger Veränderungen. Hier wird die Basis für das spätere Leben gelegt. Gelingt der Anfang, profitieren wir das ganze Leben davon - zumindest was Gesundheit von Körper und Seele angeht. Um herauszufinden, wie es ist, heute in Deutschland aufzuwachsen, und was sich verändert hat, spricht Eckart von Hirschhausen mit seiner Mutter über seine Kindheit.