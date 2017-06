Shary und Ralph testen ob es besser ist, mit Sand, Lehm oder Backsteinen zu bauen. Sie verraten, warum Pyramiden besonders stabile Bauwerke sind, worauf alle Menschen achten sollten, wenn sie einen Wolkenkratzer errichten möchten, und die Antworten auf folgende Fragen. Was bedeutet "3D"? Was ist Lehm und wie kann man damit Häuser bauen? Wann türmt man? Was ist ein Graffiti und woher kommt es? Wann und warum ist man ein Bürger?