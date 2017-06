Diesmal wird es bei "Paula und die wilden Tiere" richtig bunt: Die Reporterin trifft den Meister der Verwandlung, das Chamäleon. Vollbremsung! Beinahe hätte Paula das Chamäleon mit ihrem Jeep überfahren. Ganz langsam schiebt sich das giftgrüne Reptil über die staubige Landstraße. Gut, dass Paula es doch noch rechtzeitig entdeckt hat. Sie trägt Leon, das Chamäleon, an einen sicheren Platz. Mit den Hörnern am Kopf, dem schuppenartigen Panzer, den Zacken auf dem Rücken und dem langen Schwanz sieht es aus wie ein gefährlicher kleiner Dinosaurier. Doch der Eindruck täuscht. Chamäleons sind ungiftig und für uns Menschen völlig harmlos. Für Grashüpfer sieht das anders aus. Die herausstehenden Chamäleonaugen, die sich unabhängig voneinander bewegen können, haben die Beute längst fixiert. Perfekt getarnt wartet das Chamäleon auf den idealen Moment zum Zuschlagen. Der Grashüpfer ahnt nichts von seinem Unglück. Und zack - in einem Sekundenbruchteil schnellt die Zunge aus dem Maul des Chamäleons und die Beute verschwindet in seinem Rachen. Über 150 Chamäleonarten gibt es und sie sehen sehr unterschiedlich aus. Manche sind klein, die anderen groß, die einen sind eher einfarbig, die anderen bunt. Dann gibt es noch Chamäleons mit und ohne Hörner. Eines jedoch haben sie alle gemeinsam: Sie können ihre Farbe ändern und sich so rasch dem Untergrund anpassen. Das will Paula mit Buntpapier testen. Kann ein Chamäleon wirklich knallrot werden? Oder blau? Oder passt es sich nur möglichst gut an seine natürliche Umgebung an? Am Ende wartet auf Paula noch eine tolle Überraschung: Sie erfährt, weshalb Leon so einen dicken Bauch hat.