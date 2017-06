Raphael und Dominik wollen verhindern, dass Alex nach Afrika geht. Deshalb schreiben sie einen Brief, vermeintlich vom Ministerium, der eine Absage des geplanten Afrika-Aufenthaltes enthält. Doch der Brief kommt nicht bei Alex an. Während Orkan sich als Fußballstar feiern lässt, hat Friedrich Probleme, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Frau Rottbach möchte Roxy aus ihrer Einsamkeit helfen.