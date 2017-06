Im letzten Gruppenspiel heißt es für die deutsche Mannschaft, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Das Team von Trainer Stefan Kuntz ist gespickt mit Spielern, die in ihren Vereinen in der Bundesliga schon eine gewichtige Rolle spielen. Serge Gnabry von Werder Bremen war mit 11 Toren zweitbester Torschütze seiner Mannschaft in der Bundesliga. Nur Max Kruse traf öfter für die Bremer.