Shary und Ralph liegen auf der Lauer: Am Seeufer haben sie ein merkwürdiges Tiergeräusch gehört. Sie verraten, wie aus Strohhalmen ganz unterschiedliche Blasinstrumente werden, und antworten auf folgende Fragen: Was ist eine Stockente? Wann ist etwas niet- und nagelfest? Wann bricht man etwas vom Zaun? Warum bricht ein Stab beim Stabhochsprung nicht? Wer hat das Eis am Stiel erfunden?