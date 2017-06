Wie man eine Frau rumkriegt, weiß keiner so gut wie Hitch. Deshalb hat er sein Talent zum Beruf gemacht und verhilft hilflosen Kerlen zu ihrem Glück. Als er sich allerdings selbst verliebt, ist er mit seinem Latein am Ende. Dabei kann er doch sogar Männer wie den liebenswerten, aber trotteligen Albert an die Superfrau bringen - Hitch ist ratlos.