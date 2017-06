Hasenjunge Johan wünscht sich nichts sehnlicher als die Rückkehr seiner Mutter. Vor langer Zeit, als seine Familie noch glücklich zusammenlebte, wurde sie eines Nachts vom mysteriösen Federkönig in dessen Land verschleppt. Damit sie zu ihm zurück finden kann, schickt er ihr seitdem jeden Tag einen Brief per Flaschenpost. Auch Johans Vater hat seine Konsequenzen aus dem Verlust gezogen: Damit der Federkönig ihm nicht auch noch seinen einzigen Sohn nehmen kann, lebt er gemeinsam mit Johan auf einem alten Kutter, wo er sich und seinen Sprößling in Sicherheit wiegt. Eines Tages, der Vater ist gerade aufgebrochen, um Besorgungen zu machen, hört Johan den Notruf eines anderen Schiffes: Der Federkönig soll ganz in der Nähe sein Unwesen treiben. Ohne zu zögern beschließt der mutige Hasenjunge, dem Wesen die Stirn zu bieten und seine Mutter zurück zu holen. Damit beginnt eine atemberaubende Odyssee durch das fantastische Land des Fabelwesens, in dem selbst er gewissen Gesetzen unterworfen ist...