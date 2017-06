Das unkooperative Team macht immer noch Front gegen die neue Teamleiterin Candice Renoir, die nach zehn Jahren Familienzeit den beruflichen Neustart gewagt hat. Das Team ermittelt in einem Fall schwerer Körperverletzung. In einem Hotel wurde Stéphane Combas mit seinem Rollstuhl in die Tiefe gestürzt. Der Hotelchef Escaffre berichtet, das Opfer sei wegen einer Behandlung bei einem Krebsspezialisten in der Stadt. Der Nachtportier Omar bezeugt, er habe einen jungen Asiaten vom Tatort weglaufen sehen. Die Ermittlungen bringen eine merkwürdige Begebenheit zu Tage. Warum besitzt Stéphane keinerlei Schmerzmittel, obwohl er sich im Endstadium einer schweren Krebserkrankung befindet? Während das Ermittler-Team mit Hochdruck versucht, herauszufinden, welches Spiel der Schwerverletzte treibt, sind Jean-Baptistes Gedanken bei seiner Frau und der bevorstehenden Geburt des ersten Kindes. Doch als der entscheidende Anruf kommt, befindet sich Jean-Baptiste im Einsatz, und Candice und Antoine müssen einspringen.