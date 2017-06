Der Alte Heute | ZDF neo | 06:10 - 07:10 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die 17-jährige Sarah Illberg wurde vergewaltigt. Kurz nachdem sich einer der drei für die Tat verurteilten Jugendlichen in der Zelle erhängt hat, wird Sarah erschossen. War der Täter ein Mann oder eine Frau? Ein zufälliger Zeuge kann dies Hauptkommissar Kress wegen der Dunkelheit, die zur Tatzeit herrschte, nicht mit Bestimmtheit beantworten. Steht der Mord an Sarah etwa im Zusammenhang mit der Selbsttötung des jungen Mannes? Es gibt eine Reihe von Indizien, die diesen Verdacht des Hauptkommissars erhärten. Untertitel: Der Albtraum Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, D 2003 Regie: Gero Erhardt Folge: 3 Schauspieler: Leo Kress Rolf Schimpf Gerd Heymann Michael Ande Axel Richter Pierre Sanoussi-Bliss Theres Thorn Monica Bleibtreu Harry Wolgast Ernst Jacobi Werner Riedmann Markus Böttcher Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets