Hathi und seine Elefantenfamilie freuen sich auf den Besuch ihrer Verwandten, insbesondere auf den kleinen Elefantenjungen Rudi. Als sie nicht auftauchen, bietet Mogli an, sie zu suchen. Schon bald entdeckt er Rudis Eltern am Rand eines Sumpfs. Ihr Sohn hat sich dort verlaufen, aber sie können ihm wegen ihres Gewichts nicht folgen. So geht Mogli in den Sumpf und sucht nach Rudi. Er findet den ängstlichen Kleinen schnell, doch Jakala lauert schon.