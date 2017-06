Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:50 - 07:05 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Onkel Patricks alte Freundin Anita kommt für einige Tage zu Besuch auf die Insel Maotou. Patrick ist fest entschlossen, ihr diesmal endlich seine Gefühle zu offenbaren. Marina ist begeistert, endlich eine Frau im Haus zu haben. Doch Yann fällt auf, dass sich Anita merkwürdig verhält und er beginnt, sie aufmerksamer zu beobachten. Ihm scheint, als sei Anita weniger an seinem Onkel Patrick interessiert als an Zoom. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Onkel Patrick und die Liebe Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 20