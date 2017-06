Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:40 - 06:50 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Zoom und seine Freunde treffen im Meer auf Igor, einen vom Militär ausgebildeten Delfin. Igor ist darauf abgerichtet, im Kampf auch gegen Menschen vorzugehen. Er scheint gefährlich zu sein. Mit Hilfe von Zoom können Yann und Onkel Patrick den Delfin in ein abgeriegeltes Becken locken. Sie wissen aber nicht, wie sie Igor wieder zu einem friedlichen Tier machen können. Als Auru allein mit Igor ist, freunden sich die beiden an. Vielleicht hilft das? Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Ein böser Delfin Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 18