Die aktuelle Regelaltersgrenze liegt bei 65,5 Jahren. Wer diesen Sommer 65,5 Jahre alt wird, darf also in Rente gehen. Laut Gesetz entscheidet also unser Geburtstag über unseren Ruhestand. Wer einmal in dieses Alter gekommen ist, weiß jedoch sehr genau, dass auch die Gesundheit, die Familien oder die finanzielle Situation ausschlaggebend dafür sind, wie lange man arbeiten kann und möchte. - Die Flexirente: Das müssen Sie wissen