In 80 Tagen um die Welt Heute | Disney | 20:15 - 23:25 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt London, 1872. Phileas Fogg (Niven) geht eine gewagte Wette ein: Mit Diener Passepartout will er die Erde in der Rekordzeit von 80 Tagen umrunden. Eine abenteuerliche Reise, bei der Fogg die indische Prinzessin Aouda (MacLaine) rettet und von Detektiv Fix verfolgt wird. Original-Titel: Le tour du monde en quatre-vingt jours Laufzeit: 190 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 1956 FSK: 6 Schauspieler: Phileas Fogg David Niven Inspektor Fix Robert Newton Prinzessin Aouda Shirley MacLaine Falletin Trevor Howard Monsieur Gasse Charles Boyer Barbesitzerin Marlene Dietrich Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets