Live-Mitschnitt des Bühnenprogramms "Haardrock" von Comedian Bülent Ceylan. Der Mannheimer Deutsch-Türke mit der beeindruckenden Haarpracht schlüpft in diverse Rollen, u.a. als Hausmeister Harald und High-Society-Lady Anneliese, in denen er die Marotten der Deutsch-Türken sowie der Mannheimer liebevoll aufs Korn nimmt. Natürlich darf bei keinem Auftritt seine große Leidenschaft fehlen, das Head Banging. Und so wundert es auch nicht, dass er bereits zweimal beim Wacken Open Air aufgetreten ist.