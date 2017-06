Der eine gilt als der Shooting-Star der deutschen Comedy-Szene. Der andere ist ein alter Hase im Comedy-Geschäft: Chris Tall und Bülent Ceylan. Für ihre erste gemeinsame Show forschen die Komiker bereits im Vorfeld nach den extremsten Wetten, um ihre Teams nach vorne zu bringen. Dabei müssen sich die Jungs an nur eine Vorgabe halten: In jeder Sendung sind fünf Wett-Kategorien geplant, für die sie je einen Wett-Kandidaten aus ihrem Team ins Rennen schicken. Geplante Kategorien sind zum Beispiel 'Schräge Köpfe', "Riskante Manöver" oder 'Präzision auf Rädern'. Am Ende zählt jedoch nur eines: Hauptsache die Wette ist spektakulär! Auch die Zuschauer zuhause sind gefragt: Per Telefon-Voting entscheiden sie nach jeder Kategorie, welche der beiden Wetten die bessere war. Der Kandidat, der die meisten Anrufe hat, erspielt für sein Team einen Punkt und wird mit einem Preis belohnt. Für Bülent und Chris war es das aber noch nicht. Für sie geht der Kampf um den Sieg im Endspiel weiter. Das Endspiel: Wer konnte mehr Duelle/Kategorien für sich entscheiden - "Team Chris" oder 'Team Bülent'? Der Wett-Punktestand wird jetzt umgerechnet, so dass der führende Comedian die besseren Karten im finalen Duell hat. Derjenige, der im Finale den Sieg für sein Team holt, gewinnt für seine Wettkandidaten insgesamt 25.000 Euro!