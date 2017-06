150.000 Menschen werden an diesem Abend wieder in der Metropole Ruhr unterwegs sein. Zwischen 46 Spielorten in 21 Städten pendeln sie. Ein großartiges Erlebnis vor beeindruckender Industriekulisse. Über 2.000 Künstler zeigen ihr Können: atemberaubende Akrobatik, funkensprühende Feuer- und Lasershows, mitreißende Musik sowie einzigartige Führungen und inspirierende Mitmach-Aktionen. Und das alles in historischer Industriekulisse - in Zechen und Gasometern, auf Hochöfen, unter Tage und in der Luft. Mit viel Licht, Musik, Akrobatik und Feuer feiert das Ruhrgebiet sein industrielles Erbe - und was es heute draus gemacht hat. Ein Highlight wird das musikalische Höhenfeuerwerk im Landschaftspark Duisburg-Nord sein. Von dort berichtet Asli Sevindim live. Außerdem melden sich unsere Reporter vom UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein in Essen, aus dem Nordsternpark Gelsenkirchen, aus der Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen und von weiteren Spielorten dieser langen Nacht der Industriekultur. Die Zuschauer werden Feuervögel erleben, sich von Evil Flames verzaubern lassen, Laser zu Latin-Klängen tanzen sehen ... Die Höhepunkte der ExtraSchicht 2017 und zum Schluss das große Höhenfeuerwerk live aus Duisburg: Das ist "Feuerwerk am Hochofen - Die ExtraSchicht LIVE" im WDR Fernsehen.