Mehr Termine Inhalt Nachdem Detective Mac Taylor bei seinem letzten Einsatz lebensgefährlich angeschossen wurde und ins Koma gefallen ist, hat er sich nun größtenteils von seinen Verletzungen erholt. Bei einem Baseball-Spiel mit seinem Freund Curtis kann Mac seine Sorgen für einen Augenblick vergessen - bis der Feuerwehrmann Curtis zu einem Einsatz gerufen wird. Während Mac vor dem Gebäude auf seinen Freund wartet, explodiert das Haus. Schnell wird klar, dass ein Brandstifter hinter dem Feuer steckt, denn die Tat trägt Leonard Brooks Handschrift. Dieser bestreitet den Anschlag jedoch vehement und bietet den Ermittlern seine Hilfe an, denn wenn nicht er selbst das Feuer gelegt hat, muss ein Nachahmungstäter hinter dem Brand stecken. Beim nächsten Brand ist Leonard wieder am Ort des Geschehens: Hat der vorbestrafte Brandstifter etwa die ganze Zeit gelogen? Die Hinweise verdichten sich, bis Lindsay Fingerabdrücke identifizieren kann. Diese gehören zu einer jungen Psychologie-Studentin, Eva Mason, die Leonard für eine Studie mehrmals interviewt hat. Wie es scheint, hat sie dadurch ebenfalls eine Obsession für Feuer entwickelt... Original-Titel: CSI: NY Untertitel: Lichterloh Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA, CDN 2012 Regie: Jeff T. Thomas Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Mac Taylor Gary Sinise Jo Danville Sela Ward Danny Messer Carmine Giovinazzo Lindsay Monroe Messer Anna Belknap Dr. Sid Hammerback Robert Joy Adam Ross A.J. Buckley